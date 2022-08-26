UKÜ Öğrencileri Uygulamalı Dijital Bootcamp düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Kulübü tarafından Yaz Okulu süresince “Dijital Teknikler” konulu boot camp (hızlandırılmış kurslar) başlatıldı.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Yurtkan, Bilgisayar Bilimleri Kulübü ile UKÜ Nijerya Öğrenci Birliği’nin (NSU-CIU) işbirliğinde, öğrencilerin mezun olduklarında veya bir şirkete staja gittiklerinde, dijital dünyaya yabancılık çekmemeleri için 4 hafta sürecek olan dijital dünyanın temel taşlarının uygulamalı olarak ele alınacağı boot camp organize ettiklerini dile getirdi.

Kurslar kapsamında “Grafik Tasarım” ve “Ağ Geliştirme” gibi konularda bilgilendirme yapılacağını söyleyen Yurtkan, bu bağlamda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artıran paneller düzenlendiğini kaydetti.

Doç. Dr. Yurtkan, kursların kuramsal bilgiler yanı sıra öğrencilerin pratiklerini geliştirme amacıyla da organize edildiğini aktararak, kurslara Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Yönetim Bilişim Sistemleri programları öğrencileri başta olmak üzere diğer alanlardan da ilgi duyan öğrencilerin katıldıklarını bildirdi.

Kurslara 115 öğrencinin kurslara katılım gösterdiğini belirten Doç. Dr. Yurtkan, tüm kurslara katılım gösteren öğrencilere, kursların bitiminde sertifika verileceği bilgisini de paylaştı.