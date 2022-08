GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da Büyük Taarruz’un 100’üncü Yılı Paneli düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akademik Koordinatörlüğü’nde, Girne Koleji Afyon kampüsü organizasyonu ve Girne Kolejleri Merkezi’nin katkılarıyla Büyük Tarruz Paneli düzenlendi. Girne Kolejleri GAÜ tarafından K.K.T.C’nin Türkiye’ye eğitim alanında ithal ettiği bir marka olarak büyümeye devam etmektedir.

GAÜ Akademik Koordinatörlüğü’nde Girne Koleji Afyon Kampüsü konferans salonunda düzenlenen panele resmi makamların yanında, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Afyon halkı da katılım gösterdi.

Moderatörlüğünü GAÜ Genel Sekreteri ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar tarafından yapılan panele, Em. Tümg., Ahmet Yavuz ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devletler Hukuku Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hakan Arıdemir konuşmacı olarak katıldı.

Yrd.Doç.Dr. Akyar açış konuşmasında, Türk İstiklal Harbi’nin Stratejisini genel hatları ile açıkladıktan sonra Em. Tümg. Yavuz tarafından Sakarya Meydan Muharebe’sinden Büyük Tarruz’a kadar geçen süredeki olaylar özetlenerek, Büyük Taarruz öncesi Milli Mücadele’nin geldiği aşamayı anlattı.

Doç.Dr. Hakan Arıdemir gerçekleştirmiş olduğu anlatımında, Milli Mücade’nin o dönemdeki uluslararası ilişkiler ve hukuktaki yeri vurgularken, yapılan anlaşmalar, milli mücadeleye dış destek ve Lozan Anlaşması hakkındaki güncel tartışmalar ele aldı.

Panelin ikinci bölümünde Em.Tümg. Yavuz tarafından Büyük Taarruz gün be gün anlatılarak açıklanırken, bu esnada salonda bulunanların Yavuz’un anlatımından etkilenerek duygulandığı gözlemlenmiştir. Doç.Dr. Arıdemir tarafından Milli Mücadele’de Mavi Vatanla ilgili ilişkiye örnek olarak “Kurtarma Gemisi Alemdar” ın öyküsü ve Milli Mücadele’ye desteği anlatıldı.

Ardından, Yrd.Doç.Dr. Akyar tarafından Atatürk’ün Modern Türkiye’nin kuruluşunu sağlayan üç tarihi emir “Atatürk’ün Üçlemesi” olarak adlandırılarak sunuldu. Bu emirler; 25 Nisan 1915’de Çanakkale’de verdiği; “Ben size taaruuz etmeyi emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve başka kumandanlar kaim olabilir”, 26 Ağustos 1922’de Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi’nin en kritik yerinde verdiği “Hattı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıktan sonra, terk edilemez. Onun için büyük küçük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşa devam eder.” ve 30 Ağustos 1923’de Dumlupınar’da verdiği “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir; İleri!” olarak belirtilmiştir.

Ardından, soru-cevap bölümü ile devam eden panelde, katılımcılardan gelen sorular cevaplandı ve Başkomutan Emsalsiz Lider Atatürk ile Büyük Taarruz kitaplarının yazarı Em. Tümg. Ahmet Yavuz tarafından kitapları imzalandı.

Ayrıca tören sonunda Afyon Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şensoy, Kurucu Murat Şensoy, Girne Kolejleri Eğitim Koordinatörü Emre Orhan ve Yönetici Halil Okçu tarafından panele katılanlara plaket, Yönetim kurulu Başkanı Şensoy tarafından “Büyük Tarruz 100’üncü Yıl Anı Paraları” takdimi yapıldı.

Panel hakkında açıklamada bulunan GAÜ Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Akyar şunları söyledi; “Girne Amerikan Üniversitesi olarak Milli Mücade’lenin en önemli olaylarından olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında böyle bir organizasyona katılmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenleyen, katkı veren Girne Kolejleri Genel Merkezi ile Girne Koleji Afyon Kampüsü’nün yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

Em. Tümg. Yavuz ise yaptığı açıklamada; Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Kolejleri Afyon Kampüsü‘nün tarihi bir etkinlik düzenlediklerini, kendisinin de bu etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Doç.Dr. Arıdemir ise kendisinin Dumlupınarlı, bu toprağın çocuğu olduğunu, 100’üncü yılda böyle bir etkinlikte yer aldığı için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi.