Dünya
ABD’de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açıldı: 2 ölü
ABD’nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Henderson Polis Departmanından yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center’a ateş açtığı bildirildi.
Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği, 4’ünün yaralandığı belirtildi.
Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs’in gözaltına alındığını aktardı.