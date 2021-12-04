UKÜ, Öğrenci Konseyi seçimleri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bu yıl ilk kez kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının geliştirilmesinde haklarını gözetmek, UKÜ yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek yanı sıra öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak öğrenci konseyi için seçim sürecini başlattı.

UKÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Öğrenci Konsey seçim süreci 24 Kasım tarihinde adayların başvuruları ile başladı ve 8 Aralık tarihinde de Bölüm, Yüksekokul, Hazırlık Okulu ve Enstitü öğrenci temsilcisi seçimlerinin tamamlanması ile son bulacak.

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle oyların elektronik olarak kullanılacağı seçimlerde, sonuçlar da yine elektronik ortamdan (Öğrenci Bilgi Sistemi) öğrencilere duyurulacak.

Seçilecek Öğrenci Konseyi’nin demokratik ve özgür bir üniversite ortamının oluşturulması açısından önemli bir girişim olduğunun da belirtildiği açıklamada, seçilecek temsilcilerin öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağlamakta ve kuvvetlendirmekte önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.