İş Kadınları Derneği: Siyasette kadınların tam katılımı ve temsili sağlanmadığı sürece hedefe ulaşmak mümkün değil

İş Kadınları Derneği, siyasette kadınların tam katılımı ve temsili sağlanmadığı sürece diğer alanlarda da hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Dernek Başkanı Selin Candemir, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk´ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınların, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev aldığını ve almaya da devam edeceklerini vurguladı.

Candemir, kadınların ekonomik kalkınmaya katkılarına işaret ederek “Kadınlarımız da eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda başarılarını kanıtlamış, ülkemizi gururla temsil etmiş ve etmektedirler” dedi.

Kadınların tam 87 yıldır oy kullandığını, siyaset yaptığını, milletvekili seçilebildiklerini kaydeden Candemir, “Ancak geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuçların son derece yetersiz olduğu ortadadır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde görev yapan 50 milletvekilinden sadece 9’u kadındır. 10 üyeli bakanlar kurulunda sadece 1 kadın bakan vardır” ifadelerini kullandı.

Bir ülke kadınlarına politika ve karar mekanizmalarında ne kadar fazla yer verirse, o ölçüde de kadın girişimci sayılarının artmasına önemli bir katkı sağlayacağına işaret eden Candemir, şöyle devam etti:

“Siyasette temsiliyet sağlayan kadınlar, toplumun diğer kadınları için rol model olacaktır. Kıbrıs Türk ekonomisine yeni bir heyecan katacağından emin olduğumuz kadınlarımız, artık rol model olarak hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkmalıdır. Bu sayede kadın girişimci sayımız artacak ve geleceği çok daha güçlü şekilde karşılamanın gururunu yaşayacağız.

Ülkemizin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması ve toplumsal refahı yükselterek hedeflerine ulaşması için çoğulcu demokratik bir siyaset yapılanması şarttır. Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı ülkemizi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediği bir ortamda ülkemizi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkamayacaktır.”

Candemir, İKD’nin kadınların girişimci potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve ülkede kadın istihdamının artmasına destek olduğunu vurgulayarak siyasette kadınların tam katılımı ve temsili sağlanmadığı sürece diğer alanlarda da hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığının bilincinde olduklarını ifade etti.

Candemir, “İKD olarak; seçme ve seçilme hakkını 87 yıl önce kazanan kadınlarımızın, bu hakkı kullanarak siyasette ve kamu yönetiminde daha fazla temsil edilmelerini her zaman destekleyeceğiz” dedi.