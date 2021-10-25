UKÜ ile KTEB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) arasında eğitim ve halk sağlığına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Özsüz tarafından imza konulan işbirliği protokol töreninde, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Toycan, UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, UKÜ İlaç Danışma Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak ve UKÜ İlaç Danışma Merkezi Asistanı Ecz. Özbal Mehmet Özbay da hazır bulunmuştur.

UKÜ İlaç danışma Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Boşnak, KKTC halkına yönelik gerçekleştirilen ilaç ve eczacılık hizmetlerindeki kalitenin arttırılmasına yönelik, hem eczacıların hem de halkın ilaç kaynaklı sorunları konularında halen hizmet vermekte olan UKÜ İlaç Danışma Merkezi’nin KTEB ile başlatmış olduğu bu işbirliği ile büyük güç kazandığını kaydetti.

İlerleyen günlerde KTEB öncülüğünde bir Bilim Kurulu kuracaklarını da ifade eden Boşnak, bu kurul ile halkın sağlık alanındaki ihtiyaçlarına bilimsel öneriler getirilmesi, gezici eczacılık hizmetleri ile adanın her bölgesinde akılcı ilaç kullanımı bilgilendirilmeleri yapılması, eczacılarımızın bilimsel yenilikler konusunda aydınlatılması gibi faaliyetlerin yürütüleceği bilgisini paylaştı.