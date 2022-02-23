UKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü büyümeye devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitimde fark yaratmaya ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bölüm öğrencileri 2021-2022 Akademik yılı Bahar döneminde eğitimlerine yapımı tamamlanan gastronomi laboratuvarında devam edecek.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ her geçen yıl öğrenci sayılarının arttığını ve buna bağlı olarak iş hacimlerinin de geliştiğini belirterek, yeni bir gastronomi laboratuvarını öğrenciler ile buluşturmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Bu alanda eğitim alan öğrencilerin özellikle pratik yönünü geliştirebilmek adına daha fazla uygulama laboratuvarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Uludağ, amaçlarının dünya standartlarında kaliteli eğitim vermenin yanı sıra genelde turizm ve özelde ise gastronomi sektörüne katkıda bulunabilmek olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, bu alanda uzman bireyler yetiştirebilmek için gastronomi eğitimine yeni yatırımlar yapmanın gerekliliğini aktararak, artan gastronomi laboratuvarı kapasitesi ile öğrencilere daha fazla olanak sunacaklarını ve bu sayede eğitim seviyesini farklı boyutlara taşıyabileceklerinin altını çizdi.

Yeni gastronomi laboratuvarının diğer gastronomi laboratuvarından oldukça farklı olduğuna dikkat çeken Uludağ, profesyonel mutfak ürünleri kullanarak tasarlanan yeni gastronomi laboratuvarının özellikle ada tipi mutfak olarak hayata kazandırılmasının önemine işaret etti. Uludağ, ada tipi mutfağın fonksiyonel olarak inanılmaz verimli ve kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Estetik avantajının yanı sıra daha fazla yüzey alanına sahip olup, depolama potansiyeli olarak da büyük avantaj sağlıyor” dedi. Alan tasarrufu açısından avantajlarının yanında ada mutfak kullanımını tercih etmelerinin bir diğer nedeni olarak pişirim alanının orta noktada yer almasının öğrenciler ve eğitmenler için uygulamalarda birlikte hareket etmelerine imkan tanıdığını dile getiren Uludağ, bu sayede mutfağın asıl ruhu olan takım çalışmasını öğrenmelerine yardımcı olabileceklerini belirtti.

Doç. Dr. Uludağ, öğrencilerin meslek hayatlarında görebilecekleri farklı mutfak yapılarını hali hazırda öğrenciyken görebilecek olmalarının önemli olduğunu da aktararak, “Öğrencilerimizin alacakları eğitimde donanımlarının gelişebilmesi en büyük amacımızdır” dedi.

Son olarak yeni gastronomi laboratuvarının 10 adet istasyondan oluştuğunu bildiren Uludağ, toplamda ise 20 öğrenciye toplu olarak uygulama ve eğitim fırsatı sağlayabileceklerini söyledi.