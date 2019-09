Ukraynalı Naziler: Kimler, neden bu kadar nüfuza sahipler ve niçin Batı basını onları görmezden geliyor?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ‘White Pride’ (Beyaz Onur Festivali) adıyla düzenlenen ve Nazi sembollerinin gururla sergilendiği festival, Ukrayna’da herhangi bir neo-Nazi hareketi olmadığını iddia eden Batı medyasının gündemine henüz girmiş değil.

‘Gençlik Alevi’ ismiyle bilinen söz konusu festival kapsamında dövüş sporları, atıcılık ve binicilik gibi ‘Ukrayna gelenekleri’ olduğu iddia edilen bir takım faaliyetler gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinliğin şimdilerde silinmiş olan internet sitesine bakıldığında ise, topluluğun iddia ettikleri gibi ‘halka sağlıklı yaşamı sevdirmekten’ daha bozuk niyetleri olduğu görülüyor.

Etkinliğin tanıtım videolarından birinde ellerinde meşaleler olan bir grup erkek, ‘haklı öfkemizin tutuşan alevi şafak sökene dek yanacak’ sözlerini içeren bir marş söylerken görülüyor.

‘BU HAÇLI SEFERİ YAHUDİLERİN YÖNETİMİNDEKİ AŞAĞI IRKLARA KARŞI SÜRDÜRÜLECEK’

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir etkinlik videosunda, festival alanındaki dev ekranda ‘zafer’ ve ‘onur’ gibi kelimelerin Almanca, ‘beyazların gücü’ tabirinin İngilizce karşılıklarının yer aldığı görülüyor:

"White Power", "Hass", "Sieg", "Ehre" on a giant screen. That's "Young Flame" fest thrown by far-right Azov movement on August 31st close to Kyiv, Ukraine. Such signals are also meant for – heard & understood by – white nationalists outside of Ukraine https://t.co/1LLG0hOmnK pic.twitter.com/zhIZlAvsMP

— Oleksiy Kuzmenko (@kooleksiy) September 2, 2019