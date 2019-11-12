Dünya

Ukrayna’da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi

12 Kasım 2019

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu’nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman’daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti.

Milletvekili Sergei Rudik’in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik’in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi. Rudik de bunun üzerine “Kauçuk maskelerden korkmuyoruz” dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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