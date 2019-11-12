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Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

12 Kasım 2019

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın geçen ay evde düşmesi sonucu beyninde oluşan kanamayla ilgili ameliyat için hastaneye yatırıldığı bildirildi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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