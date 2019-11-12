Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Ba\u015fkan\u0131 Jimmy Carter\u2019\u0131n ge\u00e7en ay evde d\u00fc\u015fmesi sonucu beyninde olu\u015fan kanamayla ilgili ameliyat i\u00e7in hastaneye yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\nCarter Merkezi S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Deanne Congileo taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Carter\u2019\u0131n, Emory \u00dcniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAmeliyat\u0131n, Carter'in, ge\u00e7en ay evinde d\u00fc\u015fmesi sonucu olu\u015fan kanama ile ilgili bir sorunu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in yap\u0131laca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n95 ya\u015f\u0131ndaki eski ABD Ba\u015fkan\u0131, 21 Ekim\u2019de Georgia eyaletinin Plains kasabas\u0131ndaki evinde d\u00fc\u015f\u00fcp le\u011fen kemi\u011finde olu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131r\u0131ktan dolay\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nCarter, 6 Ekim'de yine d\u00fc\u015ferek kafas\u0131n\u0131 \u00e7arpm\u0131\u015f ve ka\u015f\u0131n\u0131n \u00fczerine 14 diki\u015f at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n2015\u2019te karaci\u011fer ve beyninde kanser te\u015fhisi konulan Carter'\u0131n radyasyon ve kemoterapi tedavisinden sonra kanserden kurtuldu\u011fu a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n