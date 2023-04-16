Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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130 kişi Rus esaretinden kurtarıldı

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya ile kapsamlı bir esir değişiminin daha yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 128’i asker, 2’si Devlet Özel Taşımacılık Servisi temsilcisi 130 kişi Rus esaretinden kurtarıldı.

Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosu’nun serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edilen açıklamada, esir değişiminin Bakanlığın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi iş birliğinde yapıldığı bilgisi verildi.


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Tags:esir değişimiRusyaUkrayna
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