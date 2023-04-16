Çevre Koruma Dairesi, Bafra Sulak Alanında temizleme çalışması yapıldığını duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Çevre Koruma Dairesi, Bafra Sulak Alanında temizleme çalışması yapıldığını duyurdu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Bafra Sulak Alanı

Çevre Koruma Dairesi, Bafra Sulak Alanında temizleme çalışmaları yapıldığını duyurdu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Bafra Turizm Bölgesinde bulunan Bafra Sulak Alanında (Bafra Lagünü) bir süreden beridir ortaya çıkan yosun patlaması olayı ile açıklamada bulundu.


Çevre Koruma Dairesi İskele Birimi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sivil Savunma ve bölgedeki otellerin katkısı ile Bafra Sulak Alanında temizleme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Daire, yosun patlaması olayının tekrardan yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını, sorunun kaynağı olduğu düşünülen tüm etkenlerin yaratacağı olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını belirtti.

Her yıl yaz aylarında lagünde meydana gelen buharlaşmadan dolayı lagün içerisinde yaşayan balıkların olumsuz etkilendiğini, bu nedenle Mehmetçik-Büyükkonuk Beldiyesi ve Çevre Koruma Dairesi’nin kontrolünde lagündeki oksijen dengesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı sağlamak için çalışmaların başladığı ifade edildi.

“Ülkemizde, tüm lagünler dalga hareketleri ve yağışlar sonucu kum yığınları ile zaman zaman kapanmakta ve açılmaktadır. Bu tür alanlar 18/2012 sayılı Çevre Yasası altında çıkan Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğünce koruma altına alınmışlardır.” denildi

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Tags:Bafra Sulak AlanıÇevre Koruma Dairesi
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