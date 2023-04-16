Gazimağusa’da kurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları icra edildi

Gazimağusa’da denizde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Havacılık Birlik Komutanlığı tarafından müşterek gündüz ve gece şartlarında “Su Üzeri Arama Kurtarma Eğitimi, Pilot ve AKİP Standardizasyon Kontrolü, Gece Görüş Gözlüğü Tazeleme Eğitimi ile Teknisyen SAR Fark Eğitim Uçuşları” icra edildi.

Eğitime; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından KKTCSG-04 gemisi, KKTCSG-21 botu ve Havacılık Birlik Komutanlığından AS-532 Cougar helikopteri AKİP timi ile birlikte katıldı.