Gazimağusa’da kurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları icra edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Gazimağusa’da kurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları icra edildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
kurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları

Gazimağusa’da denizde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Havacılık Birlik Komutanlığı tarafından müşterek gündüz ve gece şartlarında “Su Üzeri Arama Kurtarma Eğitimi, Pilot ve AKİP Standardizasyon Kontrolü, Gece Görüş Gözlüğü Tazeleme Eğitimi ile Teknisyen SAR Fark Eğitim Uçuşları” icra edildi.

Eğitime; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından KKTCSG-04 gemisi, KKTCSG-21 botu ve Havacılık Birlik Komutanlığından AS-532 Cougar helikopteri AKİP timi ile birlikte katıldı.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Gazimağusakurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar