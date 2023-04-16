Cumhurbaşkanı Tatar, Long Beach Maratonu Ödül Töreni’ne katıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cumhurbaşkanı Tatar, Long Beach Maratonu Ödül Töreni’ne katıldı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Long Beach Maratonu Ödül Töreni’ne katılarak başarı elde edenlere ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin gelişen bölgesi olan İskele Long Beach’te düzenlenen maratona farklı ülkelerden katılanları ve etkinliği düzenleyenleri kutladı.

KKTC’nin siyasi olarak birtakım sorunlarla mücadele ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sorunlara rağmen ülkeye inanarak yatırım yapanların Kıbrıs Türklerinin uluslararası topluma dahil olmayı hak ettiği mesajını vermekte olduğunu söyledi.

“Demokrasimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle çok güzel bir ülkemiz vardır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kazananlara ve tüm katılımcılara en iyi dileklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

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