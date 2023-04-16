LTB ve İBB iş birliğinde Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde yapılan “Afet, Arama Kurtarma ve İtfaiye Eğitimi” tamamlandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından verilen ve 3 gün boyunca gerek teorik bilgilendirme, gerekse de uygulamalı alan deneyimi şeklinde gerçekleştirilen eğitimler, Merkez Lefkoşa amfi salonu ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın sağladığı enkaz alanında verildi.

-Önce teorik bilgilendirme daha sonra uygulamalı eğitim

İBB’ye ait itfaiye aracı ve arama kurtarma ekipmanlarıyla yapılan eğitimlerde afet anlarında yapılması gerekenler, kurtarma teknikleri ve cihaz kullanımları LTB ekiplerine önce anlatıldı, sonrasında da uygulamalı şekilde deneyimlendirildi.

Eğitimlerde “Kentsel Arama Kurtarma, Yaralı Tahliye Şekilleri, Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı Tanıtımı, Sismik Dinleme Cihazı Tanıtımı, Kentsel Arama Kurtarma, Yaralı Tahliye Şekilleri, Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı Tanıtımı, Yanma Yangın Bilgisi, LPG ve Doğal Gaz Bilgisi, Yangın yerindeki tehlikeler, Karot Cihazı Tanıtımı, Ayırıcı ve Kesici Güç Üniteleri, Beton, Metal ve Ahşap Kesme Motorları” konularında kapsamlı bilgilendirme tanıtım ve uygulama gerçekleştirildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak, LTB çalışanlarını emeklerinden ötürü kutladı,İstanbul’dan gelen ekibe verdikleri kapsamlı eğitimler için teşekkür etti.