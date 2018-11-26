Ukrayna ordusu teyakkuza geçirildi

Ukrayna’ya ait 3 askeri geminin Rusya’nın sınır çizgisini geçmesinin ardından, Ukrayna Savunma Bakanlığı ordunun tam teyakkuza geçirildiği açıklamasını yaptı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de teyakkuza geçirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin (SNBO) sıkıyönetim haline geçilmesi kararı doğrultusunda, ordu tam teyakkuza geçirildi.

KİEV’DEN RUSYA’YA SUÇLAMA

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) de teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada “Rusya istihbaratının provokasyonları ve ülke içindeki durumun istikrarsızlaşmasını önlemek için istihbarat tedbirleri arttırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait 3 geminin Rusya’nın sınır çizgisini geçip tehlikeli manevralar yaparak Rus yetkililerin yasal taleplerine uymaksızın Kerç Boğazı istikametinde ilerlediğini bildirmişti.

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı, Ukrayna’nın kışkırtıcı eyleminden sonra sivil gemilere bir süre kapatılmasının ardından yeniden açıldı.

Bu arada Ukraynalı radikaller, başkent Kiev’deki Rusya Büyükelçiliğine duman fişekli saldırılar düzenlemişti.

UKRAYNA’DAN ‘GEMİLERİMİZİ GERİ VERİN’ TALEBİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rusya’dan sınır ihlali nedeniyle alıkoyduğu gemileri iade etmesi istendi.

Açıklamada “Derhal yaralı askerlerimize tıbbi yardımda bulunulması, yurda güvenli bir şekilde dönmesi, alıkonulan askeri teçhizatların iadesi ve olaydan doğan zarar karşılanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. FSB Kırım Dairesi yetkilisi Anton Lozovoy, hafif derecede yaralanan 2 Ukraynalı askere gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirtmişti.

MÜTTEFİKLERDEN TALEBİ: RUSYA’YA YAPTIRIM, UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIM

Yanısıra Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, müttefik ve partnerlerinden Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılması ve Ukrayna ordusuna askeri yardım yapılmasını talep etti.