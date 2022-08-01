Ukrayna istila altındayken Rus turistlerin gelmesi Finlandiya’da tepki topluyor

Finlandiyalılar, Ukrayna istilası sürerken Rusların ülkelerine turist olarak gelmesinden şikayetçi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Finlandiya yurttaşı Kirsi Iljin, “Rusların özgürce Finlandiya’ya seyahat edebilmesi doğru değil. Yaptırımları anlamsız kılıyor. Kısıtlamalar getirilmeli” dedi.

Rusya, Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat yasaklarını 15 Temmuz’da kaldırdığından beri Finlandiya’ya giden turist sayısında artış yaşandı. İskandinav ülkesi de pandemiye karşı tedbir olarak uyguladığı seyahat yasaklarını haziranda kaldırmıştı.

Yerel medya kuruluşlarının paylaştığı bilgilere göre Finlandiya, bu ay 10 bin Rus turiste vize verirken, ülkeye giriş yapan Rusların sayısıysa 185 bin oldu.

Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’daki otobüs firmaları da talebin yüksek olduğunu belirtti. Balt Car adlı ulaşım şirketinden Sergey Ivanov, “İki günde bir yolculuk düzenliyoruz ve son birkaç haftadır tüm biletler satılıyor” dedi.

Muhalefetteki Ulusal Koalisyon Partisi’nden parlamenter Jukka Kopra, bu hafta Ruslara turist vizesi verme işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Kopra, “Bu durum dayanılmaz bir şey. Ukrayna’da siviller, çocuklar ve kadınlar öldürülürken Ruslar, Avrupa Birliği’nde tatil yapıyor” dedi.

Muhafazakar partinin önerisine iktidar kanadından da destek geldi.

Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi’nden Aki Linden, “Kısıtlamaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu meseleyle şu anda Dışişleri Bakanlığı ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan duyurudaysa tüm seçeneklerin gözden geçirildiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, salı günkü açıklamasında Finlandiya’nın böyle bir adım atması durumunda “çok olumsuz bir tepkiyle karşılaşacağını” söylemişti.

Rusya’ya sınırı olan Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Schengen ülkeleri, savaş nedeniyle Ruslara vize vermeyi durmuştu.

Öte yandan vize kısıtlaması fikrine sıcak bakmayanlar da var.

Rusya sınırına birkaç dakika uzaklıktaki Laplandia Market adlı süpermarketin CEO’su Muhammed Derviş, Rus turistlerin ekonomi için önemli olduğunu belirterek, “Bu çok saçma bir fikir. Sıradan Rus vatandaşlarını dışarıda bırakarak ne elde etmeyi amaçlıyorlar? Yerel halk ve iş yerleri için sorun yaratıyorlar” ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Rus turist Boris Surovtçev ise “12 yıldır buraya geliyorum. Burası doğası ve gölleriyle müthiş bir ülke” dedi.

NATO üyeliği talebi

Finlandiya, İsveç’le birlikte NATO üyeliği talebinde bulunmasıyla da gündeme gelmişti.

Ankara, Rusya’nın Ukrayna’yı istila etmesi üzerine NATO’ya katılma başvurusu yapan Stockholm ve Helsinki yönetimlerinin katılım süreçlerini PKK, PYD/YPG ve FETÖ üyelerine destek sağladıkları gerekçesiyle mayısta bloke etmişti.

Yoğun bir diplomatik trafiğin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in katılımıyla 28 Haziran’da bir tören gerçekleştirilmiş, imzalanan muhtırayla Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazını geri çekmişti.