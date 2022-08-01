A Level için ciddi bir adım

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda daire müdürü ile Ankara’ya çıkartma yaptı. Gerek YÖK nezdinde gerekse Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli sayılacak temaslarda bulundu. Bu temaslarda ortaya çıkanları önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama ile halkla paylaşıp paylaşmayacağını bilemiyorum ancak Çavuşoğlu’nun BRT’ye yaptığı açıklamalar çok önemli…

Bir kere bu A Level meselesi başlı başına bir olay… Öğrencilerin ve ailelerin dört gözle beklediği Türkiye’deki üniversitelere A Level sonuçları ile girilebilmesinin sağlanması bu konuyu bekleyenleri sevindirdi.

Sayın Çavuşoğlu bu konuda “IGSE A Level ile yapılan tartışmaları herkes bir yere koysun. Bu sistemle Türkiye üniversitelerine yerleşmede bir sıkıntı kalmayacak” dedi. Ancak anladığımız kadarı ile alınan kararın işleme konulması için, bu konuda acil olarak bir tüzük çalışmasının yapılması gerekiyor.

Umarım bu tüzük çalışması sürüncemede kalmaz ve bir an önce bitirilir. Umut ediyorum ki yeni öğretim yılından başlayarak yeniden A Level sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere öğrencilerimiz girebilir.

Bakan Çavuşoğlu’nun dile getirdiği bir diğer önemli nokta da üniversiteye A Level sonuçları ile girenlerin ödediği üniversite harçları ile ilgiliydi. Türkiye’deki üniversitelere bugüne kadar A Level sonuçları ile girenlerin yabancı statüsü ile girmelerinden dolayı ödedikleri harçlar çok yüksek miktarlardaydı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu harçların düşürülmesi için girişim yapacaklarını söyledi. Eğer harçların düşürülmesi sağlanırsa, en azından YKS üzerinden gidenlerin ödediği harçlar kadar harç ödenirse ciddi bir kazanım olacaktır.

A Level konusundaki bu gelişmeler öğrencileri sevindirdi ancak şimdi üzerinde konuşulması gereken bir durum var. Türkiye’deki üniversiteler A Level ile öğrenci almayacağının açıklanmasından sonra lisede öğrenim gören çok sayıda öğrencinin tercihlerinde etkili oldu.

Örneği kolejlerden A Level sınıfları mı, YKS sınıfları mı? tercihi yapılırken birçok öğrenci bu nedenle YKS sınıflarını seçmek zorunda kaldı. Böylesi bir gelişmeden sonra yeni öğretim yılında öğrencilere yeniden A Level sınıflarına geçme şansı verilecek mi? Öğrencilerin ve aileler bu konuda net bir açıklama bekliyorlar.

Devlet kolejlerinde ve özel okullarda A Level programını takip eden yüzlerce çocuk var. Brexit, döviz krizi, Türkiye kapısının kapanması üçgeni içinde hapsolup kalan gençler için Türkiye kapısının yeniden açılmış olması onlar için bir nefes olacak.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile ülkede yaşanan ekonomik krizi düşündüğümüzde Avrupa’da çocuk okutmanın zorlukları ve ekonomik bedeli elbette ki Türkiye’den daha fazladır.

Türkiye kapısının sürekli açık kalması önemlidir. Kıbrıslı öğrencilerin Türkiye üniversitelerine A Level ile girmeleri konusunun kökleri 2010 yılına kadar dayanır. Ancak o günden bugüne bir türlü bir temele oturtulamadı. Üniversiteler uygulamayı tam olarak içselleştiremedi, öğrencilerimiz çeşitli zorluklarla karşılaştığını biliyor. Bu nedenle A Level yanında, Amerika’nın SAT sınavına da girmek zorunda kalan Kıbrıslı öğrencilerimiz oldu.

Umarım Çavuşoğlu’nun bu Ankara çıkarmasından sonra A Level konusunda Türkiye’deki üniversitelerin kafası iyice netleşmiş olur.