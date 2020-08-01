UEFA eleme maçları Güney Kıbrıs’ta

Rum Sağlık Bakanlığı, UEFA kupası ön eleme maçlarının Güney Kıbrıs’ta yapılmasına onay verdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Korona virüs salgını çerçevesinde kategorize edilen ülkeler arasında “C Kategorisinde” bulunan ülkelerden de takımların katılacağı UEFA ön elemelerinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesine onay verdiğini yazdı.

Habere göre, ön elemelere katılacak takımların otellerinde karantina altında olmaları, sadece antrenman ve maç amacıyla dışarı çıkmaları ve “C kategorisinde” bulunan ülkelerden gelecek takımların uçuşlarının charter olması koşulları geçerli olacak.