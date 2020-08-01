Güney KıbrısSürmanşet

“Altın pasaport”ta yine değişikliğe gidildi

1 Ağustos 2020
altın pasaport

Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programında değişikliklere gidildiği bildirildi.
Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın “Yabancı Yatırımcı Programı” adı altında, üçüncü ülke vatandaşlarına yatırım karşılığı sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu verilmesini düzenleyen yasada dün değişikliğe gidildiğini, DİSİ’nin değişiklik önerilerinin kabul edilmesine karşın Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nin değişiklik taleplerinin uygulamaya girmediğini yazdılar.
Gazete; “Önce Diktiler Sonra Söktüler” başlığı altında verdiği haberinde, bir dönem yabancı basında da, kanun kaçaklarına vatandaşlık verildiği iddialarıyla gündeme gelen ve “altın pasaport” şeklinde adlandırılan, üçüncü ülke vatandaşlarına, yatırım karşılığı pasaport verilmesine ilişkin kanunda dün bazı değişikliklere gidildiğini, Rum Meclisi’ndeki oturum sırasında uzun tartışmalar yaşandığını yazdı.
Gazete, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yapılan düzenlemelerin neredeyse tamamının dünkü meclis oturumu sırasında DİSİ ve DİKO’nun girişimleriyle çıkarıldığını, yasada ağırlıklı olarak DİSİ’nin sunduğu düzenlemelerin kabul edildiğini aktardı.
Mecliste sert tartışmaların yaşandığı belirtilirken, daha önce çıkarılan, yatırım yapan kişinin eşine de vatandaşlık verilmesi düzenlemesinin yeniden yasaya eklendiği ifade edildi.
Haberde, yatırım yapacak kişilerin son bir yılda siyasi açıdan herhangi bir itibarsızlıkla karşılaşmamış olması şartının getirildiği, ayrıca verilen pasaportların geri alınabilmesine ilişkin sürecin de onaylandığı vurgulandı.


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