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Önce yayaya sonra karşı şeritteki arabaya çarptı

1 Ağustos 2020
Ahmet Kızan

Polis Basn Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:40 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ahmet Kızan (E-73), yönetimindeki FT 720 plakalı araç ile anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun solundan sağına doğru yaya geçidi üzerinden yaya olarak geçmeye çalışan Abigail Abosede KOMOLAFE (K-26)’ye çarpmıştır. Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf USLU (E-54) yönetimindeki BF 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede KOMOLAFE kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.


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