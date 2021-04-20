EkonomiKıbrısManşet

Ücret Destek Ödemeleri için son başvuru 21-26 Nisan arasında

20 Nisan 2021
Ücret Destek Ödemeleri





Ücret Destek Ödemeleri için hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  başvuru yapabilecek.

Açıklama şöyle:

Ücret Destek Ödemeleri için hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  başvuru yapabilecek.

 

KKTC Bakanlar Kurulu  ve Bulaşıcı Hastalıklar   Üst Komitesi kararları ile;  2021 yılı içerisinde faaliyetlerine  ara verilen işyerlerinde  çalışanlara , işyerlerinin  kapalı olduğu  süreler  dikkate alınarak  yapılan ücret  destek ödemeleri önemli ölçüde  tamamlanmıştır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı  İhtiyat Sandığı Dairesi’ne  57,933  kişi için  başvuruda bulunulmuş,  yapılan değerlendirmeler  neticesinde usulüne göre başvurusu yapılan  45,567 çalışana 55,128,000 TL  ücret destek ödemesi yapılmıştır.

 

Ücret destek ödemesi almak için yapılan başvurularda, sisteme hatalı veya eksik kayıt işlemlerinin yapıldığı, bu hataların  ve eksik işlemlerin düzeltilmesi için  vermiş  olduğumuz ilave  sürelere rağmen halen gerekli düzeltmeleri  yapmayan  veya yapamayan  işyerlerinin  olduğu sürekli olarak  bilgimize gelmektedir.

 

Gelinen bu aşamada,  Ücret Destek Ödemesi almak için  online yöntemle başvuruda bulunan  ancak  başvuru yapılırken  hatalı veya eksik kaydedilen  herhangi bir bilgiden dolayı  ücret destek ödemesi  alamayan hak sahipleri için Bakanlığımız tarafından, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  giriş yapılıp  hatalı başvuruların  düzeltilmesine imkan tanınmıştır.

 

İşverenlerimiz son kez olmak üzere,  21-26 Nisan 2021 tarihleri arasında  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  ilgili siteye giriş yaparak gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir.

 

Ücret destek ödemesinden  yararlanma hakkı olan  çalışanların mağdur edilmemesi açısından, son kez tanınan başvuru  düzeltme hakkının kullanılmasında, işverenlerimizin gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.

 

 





Etiketler
20 Nisan 2021


Başa dön tuşu