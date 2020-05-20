Uçak motoru üreticisi İngiliz Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın önde gelen motor imalatçılarından Rolls-Royce, havacılık sektöründe Corona virüsü salgınından kaynaklanan ekonomik daralma nedeniyle en az 9.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Boeing 787 ve Airbus 380 gibi uçakların motorlarını üreten şirket, havacılık sektöründeki daralma devam ettiği takdirde bazı fabrikalarını kapatabileceğini de belirtti.

Toplam 52 bin civarında çalışanı bulunan Rolls-Royce, böylece her 6 çalışanından birini işten çıkarmış olacak. Şirket CEO’su Warren East, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maliyetlerimizi kısmak, yeni dünyaya uyum sağlamak ve talebi karşılacak kadar kapasitede çalışmak zorundayız” dedi. East, bunun 1987 yılında şirketin özelleşmesinden bu yana yaşanan en büyük işten çıkarma operasyonu olacağını dile getirdi.

Şirketin alacağı önlemlerle 1,3 milyar poundluk tasarruf yapması öngörülüyor.

Rolls-Royce’un dünya çapında havacılık ve uzay endüstrisine yönelik üretim yapan 17 fabrikası bulunuyor.

Rolls-Royce CEO’su East, havacılık sektöründeki toparlanmanın 3 ila 5 yılı bulacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Şirketin hali hazırda yaklaşık 4.000 çalışanının maaşlarını ödeme konusunda İngiliz hükümetinin destek programından faydalandığı biliniyor.

Haberin ardından İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada olası seçenekleri görüşmek üzere şirket yönetimiyle masaya oturulacağı belirtildi.