Türkiye

Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran’da dış hat seferlerine de 10 Haziran’da başlayacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin de 10 Haziran'da başlayacağını söyledi.

20 Mayıs 2020
THY


Türkiye’deki koronavirüs salgınında normalleşme adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Normalleşme adımlarından olan uçakla seyahat kısıtlamaları uçuşların başlamasıyla kalkacak.

Bu kapsamda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı,iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

EL BAGAJLARI KABİN İÇİNE ALINMAYACAK

Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İç hat seferleri 4 Haziran’da dış hat seferleri ise 10 Haziran’da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.”

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