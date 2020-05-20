Bilim insanlari yüzde dördü insan olan fare üretti

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yürütülen bir araştırmada yüzde 4’ü insan olan bir fare üretildi. Bu çalışma şimdiye kadar en yüksek oranda insan hücresi içeren fare olması sebebiyle bilim araştırmaları açısından bir ilki oluşturuyor.

Buffalo Üniversitesi ve Roswell Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada henüz embriyo halindeki fareye insana ait kök hücresi enjekte edildi. İki hafta sonra doğan farelerden birinin yüzde 4 insan hücresi taşıdığı anlaşıldı.

Araştırmada bilim insanları kök hücre gelişiminin bir süreliğine önüne geçen bir proteinden yararlandı. Kök hücreye yerleştirilen bu proteinin yaklaşık üç saat kadar doğal halinin bozulmasını önlediğini keşfeden bilim insanları, bu sayede kök hücreyi başka bir dokuyla yeniden bir araya getirdi.

Daha sonra farenin embriyosuna yerleştirilen bu kök hücreler iki hafta süreyle gelişime bırakıldı. İki hafta sonra yapılan incelemelerde gelişmekte olan karaciğer, beyin, gözler, kalp, damar ve kemik iliğinde insan hücresi bulundu. Embriyoların DNA’sı incelendiğinde gelişen dokulardaki insan hücresi oranının yüzde 1 ile yüzde 4 arasında olduğu tespit edildi.

Bu gelişme özellikle gelecekte genetiği değiştirilmiş embriyo üretimi açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Bu araştırmalar sayesinde hayvanlarda insan organlarının üretilmesinin mümkün hale gelmesi ile organ yetmezliği gibi birçok tıbbi soruna çare sunulabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak bilim insanları bu tür araştırmalar için deneylerin tekrar tekrar kanıtlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Bilimsel Science Advances dergisinde yayımlanan bu araştırmada insan hücresi içeren dokuların kalıtımsal aktarımda rol oynayan yumurta ya da sperm gibi dokulara geçmemiş olması etik bazı endişeleri şimdilik giderdi. İki farklı tür barındıran canlının çoğalmasına dair etik sorular ve canlıların genlerinin değiştirilerek doğal yapısının bozulması konusunda inanca dayalı eleştiriler bu tür araştırmalar için sıklıkla dile

Geçtiğimiz aralık ayında Çinli araştırmacılar sinomolgus maymunları hücrelerinin genetiğini değiştirerek iki maymun-domuz üretmiş ancak hayvanlar en fazla bir hafta hayatta kalabilmişti.

Bu çalışmaların en önemli adımı kabul edilen 1984 yılındaki araştırmada ise üretilen koyun-keçi yetişkin olarak hayatını sürdürmüştü.

getiriliyor.