Üç yıldızın yörüngesinde dönen gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya’dan 1300 ışık yılı uzaklıkta, tuhaf biçimde bir yerine üç yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.

Garip gök cismi GW Ori ayrıca 38 derecelik garip bir açıyla ikiye bölünmüş bir diske sahip, sanki Satürn’ün halkaları ortadan kırılmış ve eğilmiş gibi.

Bu iç halkalar, gezegenler oluşturmaya yetebilecek 30 Dünya kütlesi kadar toz içeriyor.

Exeter Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Stefan Kraus, gezegenlerin etrafındaki disklerin çarpık ve uyumsuz hizalanmış olmaktan ziyade genellikle bir düzlemde bulunduğunu belirterek, söz konusu keşfin “uç bir vaka” olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinden Alexander Kreplin de şu ifadeleri kullandı:

Uyumsuz hizalanmış halka içinde oluşan herhangi bir gezegen, yıldızın etrafında oldukça eğik yörüngelerde dönecektir. Gelecekteki gezegen görüntüleme çalışmalarında eğik ve geniş aralıklı yörüngelerde birçok gezegenin keşfedileceğini tahmin ediyoruz.

Ekip, Orion takımyıldızındaki bu garip gezegeni, yörüngesinde olduğu yıldızların yerçekiminin incelenmesini ve hareketlerinin haritalanmasını sağlayan çeşitli ölçüm araçlarını kullanarak 11 yıldır araştırıyordu.

Bilgisayar simülasyonları, üç yıldızın birbiriyle çakışan yerçekimi kuvvetlerinin diski parçaladığını öne sürmüştü fakat sistemi inceleyen başka bir ekibin araştırmasında farklı bir sonuca varıldı. Kanada’daki Victoria Üniversitesi’nden Jiaqing Bi, “Diskin parçalanma nedeninin izahı için bu halkaların arasında bir gezegen olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Söz konusu bilim insanları, üç yıldızın çekim gücünün diski parçalamak için yeterli olmadığına inanıyor. Şili’deki ALMA teleskopu ve Çok Büyük Teleskop aracılığıyla gelecek birkaç ayda yapılacak gözlemler, bilim insanlarını gerçeğe ulaştırabilir.

İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden Dr. Alison Young, The New York Times’a, “Diskte bir gezegenin varlığına dair doğrudan bir kanıt arayabileceğiz” dedi.

İki yıldızın yörüngesinde dönen birkaç iki-yörüngeli gezegen olsa da üç yıldızlı yörüngeye sahip bir gezegen hakkında çok az bilgi bulundu. Yine de tüm yıldızların onda birinin bu şekilde kümelendiği tahmin ediliyor. Bazı gezegenlerin daha da fazla yıldızın yörüngesinde dönüyor olması da mümkün.