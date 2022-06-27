Üç yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulundu, anne tutuklandı

Detroit’te polis memurları, bir evin bodrumundaki dondurucuda 3 yaşındaki bir çocuğa ait çürüyen cesedin bulmasının ardından, Azuradee France isimli anneyi çocuğunu öldürmekle suçladı.

Wayne County Savcısı Kym Worthy Pazar günü yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki kadının birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve işkencesiyle ve bir bireyin ölümünü gizlemekle suçlandığını söyledi.

Detroit News’in haberine göre, 31 yaşındaki anne, pazar günü yapılan sorgulamanın ardından hapse atıldı.

Savcı Worthy, “Bu davadaki iddia edilen gerçekler, ciddi şekilde duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, aynı zamanda evde onlarla birlikte yaşayan ‘katil’ yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor” dedi.

Polis Şefi James White, Cuma günü erken saatlerde evde bir refah kontrolü yaptıkları sırada, Detroit polis memurlarının ve Çocuk Koruma Hizmetleri üyelerinin, çocuğun cesedini bulduklarını söyledi. Çocuğun nasıl, ne zaman öldüğü ya da vücudunun dondurucuda ne kadar süre kaldığı soruları hemen yanıtlanamadı.

Polis Şefi White, evde beş çocuğun daha yaşadığını söyledi. Bu çocuklar, Çocuk Koruma Hizmetlerinin velayetine yerleştirildiler.

Anne Azuradee France’ın savunma avukatı ve bölge savcısı arasındaki ‘muhtemel sebep konferansının’, 8 Temmuz’da gerçekleşmesi planlanıyor.