Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi, saat 17.00’da ise Demokrat Partisi ile görüştü.

Alınan bilgilere göre üç partili koalisyon Hükümeti kurma konusunda uzlaştı. Kurulacak olan UBP , DP ve YDP hükümetinin erken seçim hükümeti olacağı belirtilirken, erken seçimin Mart- Ekim 2021 tarihinde arasında olacağı ifade ediliyor.

UBP 8, DP 1 ve YDP’de bir bakanlık alacak şekilde olacak.

Hükümetin bir azınlık hükümeti olacağı ve parlamento içinde olan HP’li vekillerin destek vermesi sonucunda güven oyu sorunu yaşanmayacağı belirtiliyor. 3 parti arasında oluşturulacak koalisyon hükümetinin Pazartesi yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak.