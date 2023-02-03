Üç gün tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Üç gün tutuklu kalacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, ikametgahın mutfağında buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, meselede bağlantılı bir kişinin arandığını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilem şahadeti değrlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

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Tags:Lefkoşauyuşturucu
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