UBP’den YDP ve DP’ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı.

Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ve Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başbakan Tatar, UBP’nin 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Sarayönü’ndeki binalarında parti meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyeceğini hatırlattı ve bunun öncesinde uygun gördükleri partilere ziyarette bulunup onlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Geçen Cumartesi günü Arıklı ile ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, bugünkü ziyaretlerinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu da ifade etti.

Demokratik meseleler değerlendirilirken bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirten Tatar, “Hem tarihi sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde, hem birlikteliğimizin korunmasında hem KKTC’de var olan siyasetin gelişmesinde bizlerin tabanımıza, seçmenimize, vatandaşımıza sorumluluk görevi vardır, dolayısıyla bu görevi yerine getirirken YDP’yi bu anlamlı günde ziyaret ediyoruz “ dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da UBP’nin YDP’yi ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’ye inanan siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı gibi önemli seçimlerde bir araya gelmelerini, mümkünse çatı aday etrafında buluşabilmelerini, bu mümkün olmadığı takdirde başka konularda iş birliği yapmalarını desteklediklerini kaydetti.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde UBP’yi ziyaret ederek bir takım istişarelerde bulunduklarını kaydeden Arıklı, UBP’nin Cumartesi günü, kendilerinin de 21 Ocak Salı günü parti meclisini toplayarak adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Arıklı bugünkü görüşmede, UBP’yle seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuşacaklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde başlattığı ziyaretlerine Demokrat Parti’yle (DP) devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın da aralarında bulunduğu heyet, Demokrat Parti’yi ziyaret ederek Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Gürcafer ve diğer parti yetkilileriyle görüştü.

TATAR: “ADAYIMIZ CUMARTESİ AÇIKLANACAK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, DP’yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kaldığını UBP’nin de önceden açıkladığı gibi 18 Ocak Cumartesi, değerlendirmelerde bulunarak adayını açıklayacağını anımsattı.

Tatar, UBP’nin kararını açıklaması öncesinde fikir birliği, düşünce yakınlığı, KKTC’ye bakış açısı olarak kendilerine yakın buldukları DP’yi ziyaret ederek, düşünce ve görüşlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulunmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin bekası, geleceği ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki var olma mücadelesinde birlik içinde çalışmanın önemli olduğunu ve bunun kendilerine güç vereceğini kaydeden Tatar, önümüzdeki seçim sürecini değerlendirmek, siyaseti şekillendirmek ve yol haritası çizmek amacını taşıdıklarını belirtti.

ATAOĞLU: “BİZ DE SEÇİME YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLADIK, KISA SÜREDE NETLEŞTİRİP KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, UBP’nin ziyaretinin kendileri için de ciddi bir anlam taşıdığını söyleyerek, Nisan seçimlerine yönelik çalışmalarının ve 18’inde verecekleri kararın hayırlı olmasını temenni etti.

Kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmalara başladıklarını, kısa süre içerisinde netleştirerek kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Ataoğlu, kendilerinin de memleketin ve devletin bekasıyla ilgili benzer görüşlere sahip olduklarını belirtti.