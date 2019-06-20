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UBP’de yeni Genel Sekreter Hamza Ersan Saner oldu

Hamza Ersan Saner 76 oy, Kutlu Evren ise 35 oy aldı

20 Haziran 2019

Ulusal Birlik Partisi‘nde bugün yapılan genel sekreterlik seçiminde sandıktan Hamza Ersan Saner çıktı.

Toplam 112 oyun kullanıldığı seçimde

Hamza Ersan Saner 76 oy, Kutlu Evren ise 35 oy aldı, 1 oy geçersiz.

Genel Sekreterliği görevine Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner getirildi.

UBP Parti Meclisi, bugün Sarayönü’ndeki merkez binasında saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplandı.
Genel Sekreterlik için iki aday; Hamza Ersan Saner ile Kutlu Evren yarıştı. Seçim sonucunda Hamza Ersan Saner 76, Kutlu Evren 35 oy aldı.

UBP Genel Sekreterliği görevini daha önce, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yürütüyordu. Taçoy, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atanmasının ardından bu hafta içinde UBP Genel Sekreterlik görevinden ayrılmıştı.

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