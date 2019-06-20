Değirmenlik ve Ercan bölgesinde elektrik kesintisi

Değirmenlik ve Ercan bölgesinde yarın, 09:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere Köyleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.