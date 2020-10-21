Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte düşen UBP-HP hükümetinin yerine nasıl bir hükümet kurulacağı gündem oldu. UBP’de eğilim küskün ortak HP’nin ikna edilmesi

TEK GÜNDEM: Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ülkenin tek gündemi hükümet krizine oldu. Ulusla Birlik Partisi Ersin Tatar’ın milletvekilliğinin düşmesi ve Hüseyin Özgürgün’ün de İstanbul’a yerleşmesi üzerine DP ve YDP ile hükümet kurmakta zorlanıyor. HP’den 2 milletvekili transfer edilmesi operasyonu başarısız oldu

FLÖRT: Ulusal Birlik Partisi üst düzey yönetimi kavgalı bir şekilde seçim öncesi hükümetten çekildiğini açıklayan eski ortakları HP’nin yeni hükümet için ikna edilmesi üzerinde duruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorusuna “HP ve CTP ile geniş tabanlı bir mutabakat hükümeti kurabiliriz” dedi

SEÇİMDEN KAÇIYOR: UBP kurmayları cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan zaferden sonra erken bir milletvekilliği seçimine gitme formülüne sıcak bakmıyor. Pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan kötü gelişmeler nedeniyle UBP’nin erken seçimden zararlı çıkacağı belirtiliyor. Hedef Türkiye’den alınacak parayla icraat yaptıktan sonra erken seçim