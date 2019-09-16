UBP Sus-pus

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili kurulan özel komitenin çalışmaları 29 Eylül’de yani 13 gün sonra tamamlanacak. Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili ses yükseltirken UBP, derin bir sessizliğe gömüldü:

ÖZGÜRGÜN ATEŞ PÜSKÜRÜYOR: Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında özel komite kurulan Hüseyin Özgürgün, partisine karşı sert eleştirilerine devam etti. “Kudret Özersay ve çetesi bana kumpas kurdu” diyen Özgürgün, bu “kumpasa” kendi partisinden de bazı kişilerin alet olduğunu iddia etti

“GİZLİLİK KARARI VAR”: Özgürgün partisine ateş püskürürken, UBP’li vekiller konuyla ilgili suskunluklarını korumaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu “Kesinlikle yorum yapmayacağım” derken, UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de “Dosyayı görmedim, konuşamam” dedi

“TEPKİSİ AŞIRI”: UBP’nin mevcut dönem vekilleri konuyla ilgili konuşmayı reddederken, UBP eski milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu Özgürgün’ü eleştirdi. Ertuğruloğlu “Özgürgün’ün tepkisini aşırı buluyorum. Parti de kimsenin kimseyle kişisel bir hesaplaşma hareketi içinde olduğunu da düşünmüyorum” dedi

Pınar BARUT

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Haziran ayında kurulan özel komitenin çalışmalarını tamamlaması için 29 Eylül 2019 tarihi belirlenmiş, komitenin bu tarihe kadar yapacağı toplantılar için de gizlilik kararı alınmıştı.

Dokunulmazlığının kaldırılması için özel komite kurulması kararının ardından Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

“Dokunulmazlığımın kaldırılması için ilk oyu verecek olan benim. Gerekirse milletvekilliğinden de vazgeçerim, bunların hepsi benim Cumhurbaşkanlığı’na aday olmam halinde seçilebilme ihtimalim olduğu için yapılıyor” diyen Hüseyin Özgürgün cephesinde bu günlerde de sular durulmuyor.

Sert ifadelerle partisini eleştirmeye devam eden Özgürgün, Halkın Partisi ve Kudret Özersay’ı hedef alarak “Kudret Özersay ve çetesi” ifadesini kullandı.

Veremeyeceği hiçbir hesabı olmadığını belirten Özgürgün “Kudret Özersay ve çetesi bana bir kumpas kurdu, maalesef UBP içinde de buna alet olanlar var” dedi.

Saner ve Sucuoğlu: Yorum yapmayacağız

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz UBP’li isimler ise yorum yapmaktan kaçındı.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner “Komitenin almış olduğu bir gizlilik kararı var. Bunu konuşmayı doğru bulmuyorum. Kişisel olarak koyacağım tavrı da yine süreç belirleyecek. Dosyayı henüz görmedim. Savcı gelecek ve açıklamaları bizi ikna edecek mi etmeyecek mi o zaman karar vereceğim” dedi.

UBP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise “Komite de bu konuyla ilgili gizlilik kararı alındı. Ben kesinlikle yorum yapmayacağım. Dışarıdan da herhangi bir yorum yapılmasını doğru bulmuyorum, parti içinde de tartışılması bana göre doğru değil” dedi.

Ertuğruloğlu: Özgürgün aşırı tepki gösteriyor

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda UBP’nin hali hazırdaki vekilleri yorum yapmayı reddederken, UBP Lefkoşa eski Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu Havadis’e konuştu.

Parti içinde eleştirilerin olmasının parti açısından sağlıklı bir durum olduğunu söyleyen Tahsin Ertuğruloğlu, bunun dozajının partiye zarar vermeyecek şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti.

“Ben Sayın Özgürgün’ün konuya gösterdiği tepkiyi aşırı buluyorum” diyen Ertuğruloğlu, dokunulmazlığın kaldırılması konusunda Özgürgün’ün sadece kürsü dokunulmazlığının kalmasını talep eden bir tavır içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu “Özgürgün’ün meseleyi kişisel bir mesele gibi algılayarak tepki göstermesini doğru bulmuyorum. Partide kimsenin kimseyle kişisel bir hesaplaşma hareketi içinde olduğunu da düşünmüyorum” dedi.