UBP MYK toplantısı tamamlandı: Görev Cuhurbaşkanına iade ediliyor

UBP MYK toplantısı tamamladı. Başbakan Sucuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada saat 17.30 gibi Cumhurbaşkanını ziyaret ederek hükümet kurma görevini iade edeceğini duyurdu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da yaptığı açıklamada küçük ortakların sunduğu 100 günlük icraat protokolünün kabul edilemez olduğunu, bunu bir şart gibi UBP’ye sunmanın doğru olmadığını belirtti.

Hasipoğlu, MYK’da alınan bir diğer kararın ise UBP’de Başkan Faiz Sucuoğlu dışında bir başka vekilin hükümeti kurma görevine onay vermeyeceklerini vurguladı.