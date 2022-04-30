Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hedeflerinin sosyal adaletsizliğin tümden ortadan kaldırılması, emekçilerin çok daha hakkaniyetli bir çalışma ortamında çalışma hayatını sürdürmesi olduğunu vurguladı.

Tatar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar, hem işvereni hem de emekçileri ortak akıl ve ortak çıkar ekseninde buluşturarak çok daha sağlıklı bir çalışma hayatı sağlarken, iş güvenliği kavramını her daim ön planda tutarak işçilerin çalışma güvenliğini sağlamanın önemine işaret etti.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin her alanda gelişmesi, refah dolu bir geleceğe ulaşmamız için emeğini ortaya koyarak alın teri döken, ekonomimize iş gücü olarak yadsınamaz katkısı olan tüm işçi ve emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Global ölçekte emekçilerimizin çağdaş ve günün koşullarına uygun, adil bir çalışma ortamının yaratılmasına yönelik, aynı zamanda bir farkındalık günü olarak kutlanan bu anlamlı günde Başbakan olarak görev yaptığım dönemde, ekonomik çevrelerle yürüttüğümüz ortak akıl sonucu ülkemizde pandemiyle ilgili zamanında alınan tedbirlerin ardından ekonominin düzlüğe çıktığını gözlemliyoruz.

Ekonominin yeniden canlanmasıyla beraber, istihdamı artırarak işsizliği azaltma yolunda aldığımız kararların, bugün meyvelerini topluyoruz. Hedefimiz, sosyal adaletsizliğin tümden ortadan kaldırılması, emekçilerimizin çok daha hakkaniyetli bir çalışma ortamında çalışma hayatını sürdürmesidir.

Hem işvereni hem de emekçilerimizi ortak akıl ve ortak çıkar ekseninde buluşturarak çok daha sağlıklı bir çalışma hayatı sağlarken, hiç kuşkusuz iş güvenliği kavramını her daim ön planda tutarak işçilerimizin çalışma güvenliğini sağlamalı; toplumun tüm kesimleri olarak bu konuda birçok ülkeye nazaran üst düzeydeki farkındalığımızı korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle güçlü bir KKTC yaratılmasında büyük katkısı bulunan işçilerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla bir kere daha kutlarken, aydınlık ve refah dolu günler diliyorum.”