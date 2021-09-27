UBP Mağusa’da heyecan dorukta

Ulusal Birlik Partisi Mağusa İlçe Başkanlığı için heyecan dolu kıran kırana bir yarış olacağı belirtiliyor.

Şu anki İlçe Başkanı Olsan Oran yeniden aday. Ama karşısında özel sektörden güçlü bir rakip var.

Faiz Sucuoğlu’nun da desteğini alan Nahit Öncü ilçe başkanlığına aday oldu.

Mağusa’nın tanınmış simalarından Hüseyin Duvarcı’nın da aday olacağı söyleniyor.

9 Ekim’de yapılacak ilçe başkanlığı seçimi aslında 30-31 Ekim’deki kurultayı etkileyecek gibi duruyor.

İlçe Başkanı Olsan Oran Ersan Saner tarafından destekleniyor. Mağusa Ersan Saner’in bölgesidir ve bölgesinden güçlü bir destek almak için var gücüyle çalışıyor. Bu nedenle Olsan Oran’ın kazanması çok önemli.

Mağusa’da hatırı sayılır bir taraftar kitlesi olan Faiz Sucuoğlu da Nahit Öncü’yü aday olması için teşvik etmiş. Sucuoğlu’nun hedefi Olsan Oran’ın etkisini kırıp, Mağusa’da ibreyi kendine göre çevirmek.

Aday olmayı düşünen Hüseyin Duvarcı’nın da Hasan Taçoy tarafından desteklendiğini söyleyenler var. Fakat tam tersini söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.

Anlayacağınız UBP kurultayında yarışacak adayların bütün ilgileri Mağusa ilçe yarışındadır çünkü Mağusa ilçeyi alan yolu yarılamış olacak.

Lefkoşa’da işler karışık

“Amiral gemisi” olarak nitelendirilen Başkent Lefkoşa’da belediye seçimleri için kazanlar fokur fokur kaynamaya başladı. Hem da öyle böyle değil.

Lefkoşa belediyesi için sağ partilerde henüz bir hareket görülmezken sol partiler bayağı bayağı çalışmaya başladılar.

Örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi “seçime kendi adayımızla katılacağız” kararı aldı ve dolayısı ile seçimlerin rengi bir anda değişti.

Hatırlanacağı gibi son seçimlerde CTP TDP ile ittifak yapmış ve aday çıkarmayıp TDP’li Mehmet Harmancıyı desteklemiş, Harmancı da açık ara kazanmıştı.

CTP bu seçimlerde Harmancı’yı desteklemeyecek ve kendi adayı ile yarışa katılacak.

Peki CTP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı kim olacak?

CTP Merkezi ve Lefkoşa İlçesi bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmaya başladılar bile.

Lefkoşa İlçesi “maaşları ödeyemeyen Maliye Bakanı” olarak tarihe geçen Birikim Özgür’e teklif yaptı. Fakat yapması ile geri çekmesi bir oldu çünkü Birikim Özgür’e yönelik büyük bir tepki oluştu. Lefkoşalılar dahil nerdeyse tüm CTP’liler Birikim Özgür’ü onaylamadı. “Birikim aday olursa oy kullanmayacağız” diyenlerin sayısı o kadar çoktu ki Lefkoşa İlçesi teklifini geri çekmek zorunda kaldı.

CTP Merkez ise ülkenin tanınmış ve sevilen kalp doktorlarından Gülgün Vaiz’e adaylık teklifi götürdü.

Gülgün Vaiz’in teklifi nazikçe ret ettiği ve mesleğini sürdürmeye niyetli olduğunu söylediği belirtiliyor.

CTP Merkez’de etkili olan bir grubun Lefkoşa Milletvekili Sıla İncirli’nin belediye başkanlığına aday olması halinde kesin kazanacağı düşüncesinde olduğu ve bu konuda nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Yine başka bir grubun ise deneyimli gazeteci Hasan Hastürer’in adaylığı üzerinde durduğu kaydediliyor.

Bir dönem CTP’den Lefkoşa Belediyesi Meclis üyeliği yapan Onur Olguner ise adaylığını ilan etmiş durumda ve çalışmalarına başladı bile.

Onur Olguner, birden fazla aday olması halinde parti içi seçim talep ediyor.

Peki, şimdiki Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın durumu nedir?

Harmancı’ya yakın çevreler yeniden aday olacağını söylüyorlar ama “Harmancı TDP’nin başına geçmelidir, belediye başkanlığına değil milletvekilliğine aday olmalıdır” diyenlerin sayısı da hayli fazla.

Harmancı’nın vereceği karar, seçim sürecini derinden etkileyecek…

Ahmet Benli aday gibi

Gönyeli’nin deneyimli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin yeniden başkanlığa aday olacağı tahmin ediliyor.

“Tahmin ediliyor” diyoruz çünkü Benli henüz “adayım” demedi.

Hatta son seçimlerde “bu kez son” dediği bile olmuştu.

İcraatlarıyla Gönyeli’yi örnek bir belde haline getiren ve bunu yaparken mali dengeyi de tutturan Ahmet Benli “Gönyelide alt yapının yüzde 98’i tamamlandı, artık üst yapıya zaman ayıracağız, Gönyeli’yi daha da güzel bir hale getireceğiz” şeklinde konuşuyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde “Kent Park” projesini tanıttı.

Yanına işbirliği yaptığı Malatya Belediye Başkanı’nı da alan Ahmet Benli’nin düzenlediği basın toplantısını çok kalabalık gazeteci topluluğu izledi.

İşte bu basın toplantısında yaptığı konuşmanın son cümlesinde “yaşımızı almış olabiliriz ama enerjimizi Gönyeli’nin çok daha iyi bir yere gelmesi için yeterlidir” demesi gazeteciler arasında “Benli yeniden aday olacak” şeklinde yorumlandı.