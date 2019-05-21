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UBP-HP koalisyon hükümeti parti meclisleri tarafından onaylandı

21 Mayıs 2019

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı.

İki Parti yarın saat 10.00’da Meclis’te hükümet protokolü imzalayacak. Ardından saat 11.00’de ise Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.

UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen tam yetki çerçevesinde HP’yle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç Parti Meclisi’nin bilgisine getirilirken; HP’de ise Parti Meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirip UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.

HP Parti Meclisi, UBP’yle hükümete girme kararına, 20’ye karşı 40 oyla vardı.

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