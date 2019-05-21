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UBP-HP koalisyon görüşmelerinde gelinen son noktayla ilgili bilgilendirme yapılacak

21 Mayıs 2019

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı. Toplantıda, Halkın Partisi (HP)’yle gerçekleştirilen koalisyon hükümeti kurulması görüşmelerinde gelinen noktayla ilgili bilgilendirme yapılacak.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı, saat 20.30’da başladı. Toplantı, Sarayönündeki parti binasında yapılıyor.

UBP ile HP yetkilileri, koalisyon görüşmeleri çerçevesindeki son görüşmelerini bugün yapmış ve başka heyetler arası görüşme olmayacağı açıklanmıştı.

Bu çerçevede, HP Parti Meclisi, saat 19.00’da, hükümet kurulması konusunda karar vermek üzere toplanmıştı.

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