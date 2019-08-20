Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamayla El-Sen’in almış olduğu karara destek belirtti.

Kapısız’ın yapmış olduğu açıklamanın tam metni şu şekildedir:

İçinden geçmekte olduğumuz dönem Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu tüm kurumların, toplumsal yapısının ve tüm değerlerinin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Toplumumuzun erk sahibi olduğu her alanı, Ankara’da ki iktidarın güdümünde bulunan sermaye kuruluşlarına peşkeş çekmek için topyekün bir saldırı başlatılmıştır. Bu çerçevede kurumlarımız bilerek kötü yönetilmekte, yatırımlara izin verilmemekte ve toplumun özelleştirme politikasını benimsemesi için bıktırma stratejisi uygulanmaktadır.

Halkımıza çağrımızdır; Unutulmamalıdır ki şu anda ödediğimiz elektrik faturasının çoğu alım garantili bir anlaşma ile ceplerimizdeki paranın özel bir şirkete söz verilmesinin sonucu oluşmaktadır. Nasıl ki özelleştirilmesi ile birlikte su fiyatı artmışsa, nasıl özel işletmeler halk sağlığını ve refahını değil sadece kendi karını düşünüyorsa, nasıl ki sermayenin okulları ve hastaneleri bir karabasan gibi toplumsal hizmetlerin üzerine, kazancımızdan daha fazla pay almak için çökmüşse, nasıl özel telefon şirketleri yüksek faturalarla boğazımıza çöküyorsa, özelleştirilen her kurum için de aynısı geçerli olacaktır.

Bugün El-Sen’in almış olduğu karar, hepimizin geleceğini karanlıktan korumak içindir. Sanılmasın ki sermaye halkın bayramda elektriksiz kalmamasını, dar gelirliyi veya halkın rahatını düşünecek ve aynı özveriyle enerjisiz kalmamamızı sağlamaya çalışacaktır. Her sermayedarın tek amacı “kar etmek”tir. Eğer sabaha kadar enerji kullanamamamız gece arızayı tamir etmekten daha masrafsız olursa, sıcaktan ölmeniz, soğuktan donmanız, hastanedeki hastalarınızı kaybetmeniz bile sermayedarların umurunda olmaz.

Bu nedenle varlıklarımıza el koymak isteyen sermaye gruplarına ve onların adamızdaki temsilcisi olan UBP-HP hükümetine dur demenin zamanı gelmiştir.

Bütün bunların ışığında Kıb-Tek için gerekli yarımların hemen yapılması elzemdir. El-Sen’in başlatmış olduğu mücadeleyi sonuna kadar haklı bulduğumuzu ve desteklediğimizi beyan eder, emekçileri selamlarız.”