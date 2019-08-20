Spor

Şengül, Derinya’da

20 Ağustos 2019

GÜNEY KIBRIS’TA OYNAYACAK: Transfer döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi ile anlaşamayan ülke voleybolumuzun yetenekli oyuncularından 17 yaşında Şengül Kesken, Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile anlaştı

 

Tonguç KOTAK

 

Ülke voleybolumuzun yetenekli isimlerinden ve son Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde şampiyon takımın oyuncusu olan Şengül Kesken, Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile anlaştı.

Transfer döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi ile anlaşamayan ülke voleybolumuzun yetenekli oyuncularından 17 yaşında Şengül Kesken, Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile el sıkıştı.

 

Son olarak MSA’daydı

2017-2018 sezonunda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile şampiyonluk yaşayan genç oyuncu yeteneği ile öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon Mağusa Spor Akademisi’nde gençlerde mücadele eden Şengül bu sezon transfer döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi tarafından transfer edilmek istenmiş ancak taraflar anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.

Şengül yeni sezon için Rum ekibi Derinya’nın yaptığı teklifi kabul ederek bu takımla sözleşme imzalama noktasına geldi.

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