Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterini seçiyor. Oy verme işlemi 11.45 sıralarında başladı. UBP Parti Meclisi genel sekreteri belirlemek üzere Lefkoşa Elysium Park’ta UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

UBP Genel Sekreterliği için UBP Girne milletvekili Özdemir Berova ile UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, yaptığı konuşmada, iki adayın da dinamik, tecrübeli ve deneyimli olduğuna işaret ederek, parti meclisi üyelerinin seçim yaparken zorlanacağını bildiğini ama takdirin artık parti meclisi üyelerinde olduğunu söyledi.

Saner, iki adayın tecrübesi, deneyimi, dinamizminin ortada olduğunu ifade ederek, seçimden UBP’nin kazançlı çıkacağını kaydetti ve başarılar diledi. Saner, “Ortaya çıkacak sonuç partimiz ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Saner, konuşmasının ardından iki adaya da söz verdi.

İlk sözü alan Özdemir Berova, yeni genel sekreterin ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemde seçileceğini işaret ederek, Başbakan’a bu zor dönemde ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. Berova, günün sonunda UBP’nin kazanacağını belirterek, “Partimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP üyelerinin iradesi ile bu makamın doldurulacağını ve parti içi iletişim iş birliği konusunda gene başkana yardımcı olacak bir genel sekreter seçileceğini ifade ederek, bu zor dönemde ateşten gömlek giyen UBP’yi güzel günlere taşıyacaklarını vurguladı.

Oy verme işlemi ilçelere göre belirlenmiş saat dilimlerinde yapılacak. Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alındığı seçimde, UBP Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacak.

Oylamanın tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.