Prens Philip için dünyanın dört bir yanından başsağlığı mesajları verildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Prens Philip’in “Almanya’yla dostluğu, açık sözlü doğası ve görev duygusunun unutulmayacağını” söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Prens Philip’in “örnek gösterilecek bir yaşam sürdüğünü” belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı ve “Ülkem ve Türk halkı adına en derin başsağlığı dileklerini sunuyorum. Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşıyorum” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Prens Philip’in anılarının her zaman kendisinin samimi, özel, güçlü ve özgün kişiliğini hatırlatacağını söyledi. Morrison, Pazar günü Başkent Sydney’de bir kilisede düzenlenecek “Kraliçe ve Kraliyet ailesi için dua” törenine katılacak.

Kraliyet ailelerinden mesajlar

Prens Philip’in çok sayıda Avrupa’daki çok sayıda mevcut ve eski Kraliyet ailesiyle kan bağı bulunuyor ve birçoğu da başsağlığı mesajları gönderdi.

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçesi Letizia yolladıkları telegrafta “Lilibet teyze (Prens’in Kraliçe Elizabeth’i çağırdığı isim) ve Sevgili Amca Philip’e tüm sevgilerimizi yolluyoruz. Onunla paylaştığımız anları, hizmet mirasını, Kraliyet ve Birleşik Krallık’a sizin yanınızdaki bağlılığını hiç unutmayacağız” denildi.

İsveç Kralı Carl Gustaf, Dük için, “Ailemiz için yıllarca büyük değer verdiğimiz, harika bir arkadaştı” sözlerini sarf etti.

İsveç Kraliyet Ailesi Sözcüsü Margareta Thorgren ise BBC’ye yaptığı açıklamada, Kral’ın ve Dük’ün İngiltere’de bir gemi yolculuğunu yaptığını söyledi ve ekledi: “Bu, aralarındaki büyük dostluğun başlangıcıydı.”

Hollanda Kraliyet Ailesi, Prens Philip’i büyük bir saygıyla andıklarını söyledi. Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

“Uzun yaşamını İngiliz halkının hizmetine, birçok görev ve sorumluluğa adadı. Parlak kişiliği unutulmayacak bir izlenim yarattı.”

54 ülkeden oluşan İngiliz Uluslar Topluluğu’ndan da taziye mesajları geldi.

En uzun süre görev yapan kraliçe eşi

Buckingham Sarayı, dün Kraliçe İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Kraliçe İkinci Elizabeth, büyük bir üzüntüyle sevgili eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Ekselansları, Windsor Kalesi’nde huzurlu bir şekilde yaşamını yitirdi” denildi.

İngiltere tarihindeki en uzun süre hizmet veren Kraliçe eşi olan Prens Philip, hastanede bir ay süren tedavisinin ardından 16 Mart’ta Windsor’a dönmüştü.