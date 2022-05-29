UBP: Erhürman’ın Tatar ve Türkiye’ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet ederiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eleştirdi.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Erhürman’ın “Türkiye’ye ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştiriler yöneltmesinin çok yanlış olduğu” belirtildi.

Erhürman’ın, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden, Türkiye’ye yönelik yaptığı savunulan “saldırıların” kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Demokrasi kelimesini ağızından düşürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin üç yıl sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden Sayın Tatar’ın istifasını istemekten daha vahim bir talep ve açıklama olamaz” denildi.

KKTC ile Anavatan Türkiye’nin her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olması ve her yolda olduğu gibi ekonomik yönden de işbirliğini birlikte yürümesindeki öneme dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“1974 Mutlu Barış Harekâtından bugüne kadar Kıbrıs Türklerine her türlü desteği veren ve güvenliğimizin garantisi Türkiye Cumhuriyeti COVID-19 döneminde de Kıbrıs Türküne sağlık alanında da yaptığı karşılıksız destekler ile bunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz. UBP Merkezi olarak Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye’ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet ederiz.”