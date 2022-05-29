Merhume Güner Batmazoğlu anısına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Masterler Futbol Turnuvası’nın final maçı oynandı

Merhume Güner Batmazoğlu anısına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Masterler futbol turnuvasının final maçı dün gece (cumartesi) oynandı.

Merhumenin oğlu Kemal Batmazoğlu tarafından organize edilen turnuvaya Türkiye Şöhretleri, Galatasaray Masterleri, Fenerbahçe Masterleri ve Kemal Batmazoğlu Futbol Masterleri takımları katıldı.

Atatürk Stadı’nda iki gün süren turnuvanın finalini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da protokolden izleyenler arasında yer aldı.

Final maçında Galatasaray Masterleri ile Kemal Batmazoğlu Masterleri karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Galatasaray Masterleri kazanan taraf oldu.

Final sonrası düzenlenen törende katılan takımlara, hakemlere, katkı koyanlara ödülleri Batmazoğlu ailesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada 9.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvasında şampiyon olan Galatasaray Master Takımı’nı ve bütün sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı bir organizasyonda emeği geçenlere ayrıca teşekkür etti.

Konuşmasında, önemli olanın, KKTC’de Kıbrıs Türk gençliğinin önünü açmak ve onlara örnek olmak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, takımlara kupa takdiminde bulundu.