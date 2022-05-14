Spor

U16 Kızlar Ligi şampiyonluğunu DAÜ kazandı

14 Mayıs 2022












U16 Kızlar Ligi şampiyonluğunu DAÜ kazandı

U16 Kızlar Ligi Final Serisi 3. karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.
Rakibi Karpaz Gate Marina karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sonraki 3 seti kazanan DAÜ 2021-2022 Sezonu U16 Kızlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.
135 dakika süren uzun mücadelenin ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Finalist KGM’ya ödülleri Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , şampiyon DAÜ nün ödüllerini Başkan Enver Kaya takdim etti. Oldukça yoğun bir izleyici kitlesinin takip ettiği final mücadelesinin ardından 2021-2022 salon sezonu sona erdi.



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14 Mayıs 2022


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