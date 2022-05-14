U16 Kızlar Ligi şampiyonluğunu DAÜ kazandı

U16 Kızlar Ligi Final Serisi 3. karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Rakibi Karpaz Gate Marina karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sonraki 3 seti kazanan DAÜ 2021-2022 Sezonu U16 Kızlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

135 dakika süren uzun mücadelenin ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Finalist KGM’ya ödülleri Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , şampiyon DAÜ nün ödüllerini Başkan Enver Kaya takdim etti. Oldukça yoğun bir izleyici kitlesinin takip ettiği final mücadelesinin ardından 2021-2022 salon sezonu sona erdi.