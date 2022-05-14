NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off müsabakalarının ardından düzenlenen iki silahlı saldırıda 20 kişi yaralandı.

Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee’nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Deer’deki kavganın ardından düzenlenen silahlı saldırıda görgü tanıkları, 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardı.