Sosyal Medya

Twitter’da yeniden ‘mavi tik’ dönemi

Twitter onaylamış hesap özelliğini yeniden milyonlarca kullanıcısının kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

10 Haziran 2020
twitter


Mikro blog devi Twitter milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Popüler mikro blog devi Twitter’ın geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin kullanımına sunduğu verified account (onaylanmış hesap) özelliği tüm kullanıcılarına açmıştı.

Ancak mikro blog platformu daha sonra bu özelliğini askıya alma kararı almıştı. Şirkete yakın kaynalara dayandırılan haberlere göre Twitter söz konusu özelliği yeniden kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz yayın kuruluşu Daily Mail’de yer alan habere göre, Twitter’ın bu projesine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı. Ancak bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı için ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

ONAYLAŞMIŞ HESAP NASIL ALINIR?

Hesabınızı Twitter’a onaylatmak için ise bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler…

1- Geçerli bir profil fotoğrafı

2- Doğrulanmış telefon numarası

3- Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması (Gizli bir Twitter profiline sahip olmamak)

4- Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi

5- Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması

6- Doğrulanmış elektronik posta adresi

ONAYLANMIŞ HESAP NEDİR?   

Verified account (onaylanmış hesap) Twitter tarafından geçtiğimiz yıllarda ünlü marka ve isimlerin sahte profillere karşı kendi isimlerini korumaları için kullanıma sunulmuştu.

Twitter’ın belirli güvenlik kriterlerini yerine getiren bu hesaplar isim sahibi olduklarını kanıtlıyor, bunun karşılığında Twitter da bu hesapların yanına onaylandığını gösteren mavi tik işaretine yer veriyordu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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