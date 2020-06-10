Bilim ve Teknoloji

Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın astronot yeniden tarih yazdı

11 Haziran 2020
Kathy Sullivan


Eski NASA astronotu ve jeolog Kathy Sullivan, Mariana Çukuru olarak bilinen dünyanın en derin noktasında dalış yapan ilk kadın oldu.

68 yaşındaki Sullivan, okyanus yüzeyinin 11 kilometre altına dalarak başarılı bir keşif gerçekleştirdi. Bununla birlikte Sullivan, 1984 yılında uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın astronot olmuştu.

İKİNCİ KEZ TARİHE GEÇTİ

Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın ünvanına sahip eski bir NASA astronotu, dünyanın en derin noktasına ulaşan ilk kadın olarak yeniden tarihe geçti.

Aynı zamanda jeolog da olan Dr.  Kathy Sullivan 6 Haziran Cumartesi günü gezegenin bilinen en derin noktası olan Challenger Deep’e (Meydan okuma derinliği) bir dalış gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN DERİN NOKTASINA İNDİ

68 yaşındaki Sullivan, böylelikle Batı Pasifik Okyanusu’ndaki Guam adası yakınında bulunan hilal şeklindeki Mariana Çukuru’nun 11 kilometre altına inebilen  ilk kadın ve sekizinci kişi oldu.

Sullivan’ın Caladan Oceanic’in “Ateş Çemberi” keşif gezisine katılması, 11 Ekim 1984’te Challenger uzay mekiği ile uzay yürüyüşü yaptıktan sonra 36 yıl sonra gerçekleşti. Hem yörünge hem de deniz tabanı adını, 1875 yılında keşif yapan İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Challenger’dan aldı.

Öte yandan, Rus kozmonot Svetlana Savitskaya 25 Temmuz 1984’te uzayda yürüyen ilk kadın ünvanına sahip oldu.

Bununla birlikte, geçen yıl Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevini gerçekleştiren astronotlar olarak tarihe geçti.

Milyonlarca dolarlık dalgıç ekipmanı  tasarımı yapan yatırımcı ve kaşif Victor Vescovo, Sullivan’ın pilotu olarak görev yaptı. Vescovo, “Sınırlayıcı Faktör” (Limiting Factor) adlı gemiyle dalış için yola çıktıktan 12 saat sonra Twitter’da “Challenger Deep’teyiz. Ortak pilotum Kathy Sullivan şimdi okyanusun dibindeki ilk kadın oldu. Onu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

SEVİNCİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sullivan ise Facebook’tan yaptığı paylaşımda, “Challenger Deep’teyiz ve geri dönüyoruz. Göstergelerimiz şu anda 35 bin 810 feeti (10 bin 975 metre) gösteriyor” dedi.

ABD ÖZEL EKONOMİK BÖLGESİ HARİTALANACAK

Caladan Oceanic ekibi, planlanan sekiz dalış boyunca volkanik menfezleri gözlemlemeyi, yeni derin sualtı yaşamı türlerini tespit etmeyi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) talebi üzerine ABD Özel Ekonomik Bölgesi’ni haritalamayı umuyor.

Emekli bir deniz oşinografı ve NOAA’nın eski yöneticisi Sullivan, okyanus tabanından numune toplamaya yardımcı olmak için dalışa başlamadan önce robotik eğitimi aldı.

Sınırlayıcı Faktör’e bu kapsamda bir buçuk metreye erişilebilen bir pençe görevi gören hidrolik manipülatör ile donatıldı.


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