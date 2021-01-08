Twitter, Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını, Washington DC’de Kongre binasının basılmasını takiben başlayan tartışmaların ardından süresiz olarak askıya aldı.

Sosyal medya devi, yaptığı açıklamada şirketin güvenlik departmanının hem Trump’ın son yaptığı paylaşımların içeriğini hem de kullanıcıların bu paylaşımlara verdiği reakisyonu göz önünde bulundurarak yaptığı incelemenin ardından bu kararın alındığı belirtildi.

Twitter, 7 Ocak’ta meydana gelen olayların ardından Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almıştı.